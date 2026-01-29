Internetový prodejce letenek Kiwi.com propustí zhruba 250 ze současných 700 zaměstnanců. Chystané zjednodušení struktury firmy má nastartovat další růst na vysoce konkurenčním trhu. Změny se dotknou pozic napříč týmy v několika zemích. Zástupci Kiwi to ve čtvrtek oznámili ČTK.
„Dotčeným osobám poskytneme zvýšené odstupné a rozšířený přístup k zaměstnaneckému asistenčnímu programu a během celého procesu jim zajistíme spravedlivý a respektující přístup. Zaměstnancům byly tyto změny oznámeny dnes (ve čtvrtek),“ řekla ČTK mluvčí Daniela Chovancová.
Kiwi.com ve svém podnikání podle Chovancové využívá nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence. „Naším cílem je vytvořit pružnější organizaci, která bude schopna se rychleji rozhodovat a efektivněji inovovat. Tento krok nám umožní zahájit další fázi našeho růstu a plně využít příležitosti, které před námi stojí,“ dodala mluvčí.
Výsledky hospodaření za loňský rok Kiwi zveřejní v dubnu. Předloni firma po předchozím mírném zisku vykázala ztrátu okolo 9,4 milionu eur, tedy asi 236 milionů korun. Již v roce 2024 firma kvůli ztrátám propustila přes 200 zaměstnanců z tehdejších zhruba 1200.
Společnost vznikla v roce 2012 a v roce 2019 do ní vstoupil majetkově americký investiční fond General Atlantic, který na konci roku 2024 vlastnil 66,7 procenta akcií. Generální ředitel a spoluzakladatel Oliver Dlouhý vlastní menšinový podíl. Svoje místo na globálním trhu firma získala díky unikátnímu algoritmu, který umožňoval kombinovat i lety nespolupracujících leteckých společností.
Ekonomicky se společnosti přestalo dařit už před covidem, který ovšem ekonomické problémy výrazně prohloubil. Ztrátový byl už rok 2019 a v dalších letech činila kumulovaná ztráta za roky 2019 až 2024 2,2 miliardy korun, přičemž zhruba polovina této částky připadá na první covidový rok 2020. Ziskový byl pouze rok 2023, zisk činil zhruba 13 milionů korun.
Ve výroční zprávě v roce 2022 firma předpokládala, že se do zisku dostane v roce 2025. Předloňská ztráta byla podle firmy očekávaná kvůli intenzivnímu procesu uzavírání nových smluv s leteckými společnostmi. Hospodářské výsledky má zlepšit vyšší transparentnost cen a péče o zákazníka a posilování partnerství s leteckými společnostmi.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist