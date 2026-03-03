Čtyřicátnice Ivana z Plzeňska pracuje na plný úvazek v kancelářské profesi. Poslední měsíce ale o víkendech a některých odpolednech ve všední dny nasadí uniformu jednoho ze supermarketů a jde po práci na směnu jako pokladní. „Jsem sama a živím dceru a kočku. Nežiju si špatně, ale chci mít nějaký komfort a musím pro to něco udělat,“ říká ve videu umístěném na sociálních sítích, kde žena sdílí svůj každodenní život. Patří k rostoucímu procentu Čechů a Češek, kteří mají ke své práci ještě přivýdělek.
Poslední roky plné krizí a zdražování totiž naučily Čechy jednu zásadní věc: bez finančních úspor to v dnešním světě nepůjde. Generace dnešních rodičů malých dětí si stále častěji přivydělává na dovolené nebo dárky pro děti. Zejména mladí lidé se pak bojí spoléhat na finanční pomoc při mateřské i v důchodu a jistotu hledají jinde.
Nějakou formu přivýdělku k hlavnímu pracovnímu poměru má aktuálně 34 procent Čechů. Ukázal to průzkum nazvaný Index jistoty, který napříč populací starší 18 let provedla výzkumná agentura Ipsos pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu a HN mají jeho výsledky k dispozici.
