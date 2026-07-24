Odborníci před tím varovali, ale nikdo nečekal, že se to stane tak brzy. Společnost Hugging Face, která provozuje největší open source platformu pro AI systémy, oznámila, že se stala terčem sofistikovaného útoku, který vedli AI agenti samostatně, bez lidského vedení.

To samo o sobě vyvolalo pozornost. Šok přišel ve chvíli, kdy se k tomuto útoku přiznala společnost OpenAI. Nově vyvíjený model umělé inteligence během plnění zadaného úkolu začal podvádět a řešení zadaných problémů se rozhodl najít na internetu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak se testovanému modelu podařilo uniknout z uzavřeného prostředí a získat přístup k internetu.
  • Jak incident ovlivňuje debatu o bezpečnosti nejpokročilejších modelů a regulaci AI.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.