Odborníci před tím varovali, ale nikdo nečekal, že se to stane tak brzy. Společnost Hugging Face, která provozuje největší open source platformu pro AI systémy, oznámila, že se stala terčem sofistikovaného útoku, který vedli AI agenti samostatně, bez lidského vedení.
To samo o sobě vyvolalo pozornost. Šok přišel ve chvíli, kdy se k tomuto útoku přiznala společnost OpenAI. Nově vyvíjený model umělé inteligence během plnění zadaného úkolu začal podvádět a řešení zadaných problémů se rozhodl najít na internetu.
Co se dočtete dál
- Jak se testovanému modelu podařilo uniknout z uzavřeného prostředí a získat přístup k internetu.
- Jak incident ovlivňuje debatu o bezpečnosti nejpokročilejších modelů a regulaci AI.
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