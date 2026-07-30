Současně se ukázalo, že wi‑fi nestačí ani pro mobilní pracovníky. Čtečky čárových kódů u pohybujících se zaměstnanců a další zařízení používaná v pohybu v hale narážely na výpadky a nestabilní spojení. „V prostředí, kde je potřeba přesnost, dostupnost dat a plynulý tok informací, už to nebylo udržitelné,“ krčí rameny Proks.
Spojil se proto s operátorem O2, který navrhl nasazení autonomní 5G privátní sítě typu SA, tedy takzvané standalone, v pásmu 3,7 GHz. Od běžné datové sítě se odlišuje tím, že je oddělená od veřejné infrastruktury, tedy nikdo mimo firmu se na ni nemůže připojit, a je upravena přímo pro průmyslový provoz. „Tedy její nastavení klade důraz na stabilitu, bezpečnost a možnost dalšího rozvoje,“ dodává Michal Hozák, ICT manažer z O2.
Součástí dodávky byla nejen samotná síť, ale také kompletní správa SIM karet, dohled O2 a garantované SLA, což je smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Určuje přesnou úroveň kvality, dostupnosti a rychlosti služeb, kterou operátor musí dodržet, a pokud nedodrží, zákazník má nárok na předem domluvenou kompenzaci. „Pro firmu to znamenalo jistotu, že potíže s konektivitou již nebudou brzdit každodenní provoz ani další digitalizaci,“ dodává Hozák.
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Na privátní síť je připojeno 30 výrobních hnízd
Dnes je na 5G privátní síť v Proks Plastic připojeno 30 výrobních hnízd. Každé z nich tvoří výrobní lis, terminál napojený na ERP systém a tiskárna štítků. Stroje, čtečky i mobilní zařízení zaměstnanců tak mají stabilní připojení a výroba má k dispozici spolehlivou komunikační vrstvu napříč celým provozem. Pilotní provoz byl spuštěn v lednu 2025 a v srpnu téhož roku přešlo řešení do ostrého provozu. „Získali jsme tak stabilní technologický základ, který podporuje nejen aktuální výrobu, ale i další digitalizaci. Dnes můžeme rychleji reagovat na změny zakázek, lépe využívat výrobní kapacity a omezit provozní zdržení spojená s nefunkční nebo nestabilní konektivitou,“ pochvaluje si majitel Matěj Proks. Jako výhodu vidí i fakt, že privátní 5G síť se navíc stává platformou pro další rozvoj – například pro pokrytí venkovních prostor, IoT smart metering, tedy inteligentní měření například toku energií v závodě, nebo připojení zařízení pro interní komunikaci zaměstnanců.
Michal Hozák zdůrazňuje, že společnost Proks Plastic neřešila jen náhradu jedné sítě za druhou. Šlo o krok, který umožňuje výrobu řídit pružněji a s větší jistotou. „V prostředí, kde je klíčová dostupnost dat, stabilita provozu a návaznost jednotlivých procesů, už konektivita není podpůrnou službou – je součástí výrobní strategie,“ míní Hozák.
5G síť se hodí tam, kde je hodně pohybu
Nasadit privátní 5G síť dává největší smysl ve firmách, které potřebují propojit větší množství zařízení, lidí a systémů v proměnlivém provozu. Typicky jde o výrobní a logistické podniky s robotizací, mobilními pracovníky, autonomními vozíky, senzory, kamerami nebo častými změnami uspořádání výroby. Privátní 5G síť lze využít pro širokou škálu zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, notebooky, senzory, měřidla, kamery, autonomní vozidla, výrobní stroje, CNC technologie, průmyslové roboty nebo mobilní terminály pracovníků. Jak Hozák upozorňuje, rozhodující není jen velikost firmy, ale především náročnost provozu, tedy rozsah areálu, počet připojených zařízení, požadavky na dostupnost, bezpečnost a rychlost reakce sítě. V Proks Plastic byla hlavním impulzem potřeba několikrát ročně měnit uspořádání výrobní haly a přesouvat výrobní hnízda bez zásahů do kabeláže.
„Neexistuje přitom konkrétní typ výroby, kde by se privátní 5G síť principiálně nedala využít. Limitem mohou být spíše jednotlivá starší nebo uzavřená zařízení bez síťového rozhraní. I tam ale často existuje možnost připojení přes vhodný router nebo komunikační bránu,“ ubezpečuje Hozák.
Některé provozy řeší datovou síť pořízením kvalitní wi‑fi, což může být pro řadu běžných provozů zcela dostačující. Privátní 5G síť má ale výhodu ve chvíli, kdy firma potřebuje garantovanou dostupnost a stabilní připojení pohybujících se zařízení. V průmyslovém prostředí bývá také wi‑fi citlivější na rušení, složité rádiové podmínky nebo přechod zařízení mezi jednotlivými přístupovými body. „Právě to může být problém například pro mobilní terminály, autonomní vozíky nebo zařízení, která se po hale pohybují. Mobilní síť je oproti tomu už ze své podstaty navržena pro plynulý pohyb připojených prvků. Privátní 5G navíc funguje ve vyhrazeném frekvenčním pásmu, umožňuje řídit priority konkrétních zařízení či aplikací a lze u ní garantovat parametry provozu prostřednictvím SLA,“ shrnuje Hozák.
Není třeba měnit počítače ani software
O tom, jestli v daném podniku lze nebo nelze privátní 5G síť nasadit, rozhoduje analýza konkrétního provozu. Posuzuje se rozsah pokrytí, rádiové podmínky, rozmístění technologie, typy zařízení i požadavky na dostupnost a zabezpečení. Na základě toho vznikne návrh sítě, následuje instalace antén a řídicí části, nastavení SIM karet a připojení koncových zařízení. V Proks Plastic předcházela samotnému nasazení analýza, která ukázala limity původní wi‑fi infrastruktury. Zákazník přitom nemusí zajišťovat provoz sítě vlastními silami, operátor poskytuje dohled, správu připojení i garantované parametry služby.
Na otázku, zda výrobní firma musí kvůli zavedení 5G sítě měnit počítače, softwary nebo pro provoz najmout IT specialistu, Hozák zamítavě kroutí hlavou. „Ne nutně. Privátní 5G síť sama o sobě nenahrazuje firemní ERP, výrobní software ani počítače. Funguje jako spolehlivá komunikační vrstva, přes kterou lze propojit stávající systémy a zařízení,“ vysvětluje Hozák. Například v Proks Plastic jsou prostřednictvím 5G routerů připojeny stávající ovládací terminály pro ERP, výrobní lisy i tiskárny štítků. „Důležité je vždy ověřit kompatibilitu konkrétních zařízení. Ta mohou být připojena přímo s podporou 5G a SIM karty, případně prostřednictvím routeru či jiného komunikačního rozhraní,“ vyjmenovává Hozák. Firma také nemusí vytvářet vlastní tým specialistů na mobilní síť. Při návrhu řešení je ale důležitá součinnost lidí, kteří znají IT i samotný výrobní provoz, aby bylo možné správně nastavit přístupy, bezpečnostní pravidla a komunikaci mezi jednotlivými částmi sítě.
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Privátní síť chrání data lépe než wi‑fi
Zásadním tématem u zavedení vlastní 5G sítě je i bezpečnost dat. Privátní síť nabízí vysokou míru kontroly nad tím, která zařízení se do ní mohou připojit a jak spolu komunikují. Jde o uzavřenou síť, do níž mají přístup pouze autorizovaná zařízení, a datové přenosy jsou šifrované. „Ve srovnání s otevřenou nebo nedostatečně spravovanou wi‑fi tak firma získává lépe kontrolované prostředí. Síť lze dále segmentovat například tak, aby byly odděleny kancelářské systémy, mobilní zařízení zaměstnanců a výrobní technologie. To je v průmyslovém prostředí důležité nejen kvůli ochraně dat, ale především kvůli stabilnímu a bezpečnému chodu výroby,“ vysvětluje Hozák. Dodává však, že samotná síť nemůže nahradit celkovou kyberbezpečnostní strategii. Důležité zůstává řízení přístupů, segmentace, bezpečný vzdálený přístup a průběžný monitoring provozu.
O2 již dokončilo realizaci privátní 5G sítě kromě Proks Plastic také pro společnost BD Sensors, výrobce senzorů tlaku plynů a kapalin. Aktuálně probíhají realizace nebo přípravné fáze v několika dalších institucích a firmách a také v nemocnici v Českých Budějovicích. Do budoucna O2 počítá i s využitím pro chytré měření energií nebo průmyslovou komunikaci pracovníků.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost průmyslu.
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