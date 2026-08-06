Čína dnes představuje pro evropský průmysl jednoho z největších konkurentů. Její ekonomický model ale bývá často popisován příliš jednoduše – jako směs státních dotací a levné práce. Ve skutečnosti je mnohem složitější. „Nazývám ho hybridním modelem. Stále se plánuje po pětiletkách, současně ale vytváří velmi tvrdou konkurenci,“ shrnuje ekonom a investor Dan Vořechovský, který se na Čínu specializuje.

Pořád se objevuje mnoho mýtů a zkreslených představ o Číně. Ty pak ovlivňují, jak k Číně přistupujeme. V čem se dopouštíme zjednodušení nejčastěji?

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