Čína dnes představuje pro evropský průmysl jednoho z největších konkurentů. Její ekonomický model ale bývá často popisován příliš jednoduše – jako směs státních dotací a levné práce. Ve skutečnosti je mnohem složitější. „Nazývám ho hybridním modelem. Stále se plánuje po pětiletkách, současně ale vytváří velmi tvrdou konkurenci,“ shrnuje ekonom a investor Dan Vořechovský, který se na Čínu specializuje.
Pořád se objevuje mnoho mýtů a zkreslených představ o Číně. Ty pak ovlivňují, jak k Číně přistupujeme. V čem se dopouštíme zjednodušení nejčastěji?
Co se dočtete dál
- Jaké silné a slabé stránky má čínský hospodářský model a proč v něm bují korupce.
- V jakých technologických odvětvích Čína získává primát a nejvíc ohrožuje Západ.
- Jak vybalancovat obchodování s Pekingem a strategické zájmy Západu.
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