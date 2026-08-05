Aktuální finanční výsledky hlavních německých automobilek ukazují, jak moc jim drhne byznys a výroba. Největším důkazem je jejich provozní marže. U BMW letos za šest měsíců roku klesla na 3,6 procenta, Mercedes-Benz ji má 1,9 procenta. Obě značky se krčí dokonce pod koncernem Volkswagen, který je na čtyřech procentech a jsou na něm nejvíce vidět problémy německého autoprůmyslu. Především první dva prémioví výrobci byli ještě před pár lety zvyklí na dvojciferná čísla marží. Nyní ale efektivněji vydělávají i velkoobjemové značky jako Škoda Auto nebo Toyota. Co za tím stojí?
Co se dočtete dál
- Co je problém německých značek.
- V čem je Škoda efektivnější.
- Jak to vypadá v Číně.
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