Bublinky, sladší a také méně alkoholická vína. To jsou hlavní trendy, které v poslední době vládnou vinařskému byznysu. Jak říká výkonný ředitel vinařství Lahofer Petr Chaloupecký, starší generace věrných zákazníků, pro které bylo víno každodenní součástí života, postupně odchází nebo ze zdravotních důvodů konzumaci omezuje. A mladí dbající na zdravý životní styl pijí mnohem méně. Vinaři se s tím musí vyrovnat, a tak je obrovským trendem poslední doby víno s nižším, či dokonce žádným obsahem alkoholu. Povídali jsme si i o tom, jak klimatická změna proměňuje české vinařství a jaké jsou hlavní hrozby, které se vznášejí nad pěstováním vinné révy a výrobou vína v Česku.
Jak se při nákupu v supermarketu či běžné vinotéce rozhoduje průměrný český konzument vína? Hraje stále rozhodující roli cena?
Budeme-li upřímní k realitě českého retailu, tím nejefektivnějším rozhodovacím faktorem bývá žlutá nebo červená cedulka, tedy akční sleva. Tak to prostě je, i když je to z pohledu vinaře trochu smutný pohled.
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