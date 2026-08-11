Dynamika trhu s tabákem roste. Přicházejí nové alternativy a na výrobce dopadají stále další regulace. Od července už není možné prodávat elektronické cigarety s příchutí cukrovinek a Evropská unie připravuje novou tabákovou směrnici. Štěpán Michlíček, generální ředitel tabákového koncernu British American Tobacco (BAT), regulace vítá. „Je to ale potřeba dělat odpovědně. Drakonická regulace nepomůže nikomu. Stát nevybere spotřební daň a prostor převezmou kriminálníci. Výsledkem bude trh plný neregulovaných produktů,“ říká.
V poslední letech jsme mohli vidět velký odklon spotřebitelů od klasických cigaret k alternativám. Stále tento trend pokračuje, nebo už vidíte stabilizaci u klasického tabáku?
V poslední době hlavně nabývají na popularitě nikotinové sáčky a elektronické cigarety. Mírně se zastavil růst zahřívaného tabáku, který táhl odklon od klasických cigaret v předchozích letech. Nové alternativy ale celkově stále rostou a prodeje cigaret klesají.
Jak se mění český kuřák jako spotřebitel? Je náročnější? Informovanější? Co očekává od cigaret?
Ve srovnání s ostatními zeměmi tvoří v Česku už 50 procent našeho portfolia nové kategorie. Češi jsou otevření inovacím, aktivně se o ně zajímají, hledají informace a zkoušejí novinky. Míra experimentování je u nás poměrně vysoká. Češi navíc oceňují možnost volby. Když vznikaly nové alternativy, někteří konkurenti se soustředili jen na jednu z nich. My jsme od začátku měli široký výběr a vývoj posledních let potvrzuje, že možnost volby je důležitá.
Češi jsou tedy velmi otevření inovacím a rádi zkoušejí nové produkty. A vidíme to i u naší novinky glo Hilo, kterou jsme v kategorii zahřívaného tabáku nedávno uvedli na trh. Zajímavá byla už čísla za první měsíc, až nás překvapilo, kolik lidí ji za tak krátký čas vyzkoušelo.
Proč vůbec kuřáci přecházejí k alternativám? Je to primárně snaha o snížení zdravotních rizik?
Myslím, že hlavní důvody jsou dva. Jeden je ohleduplnost vůči sobě a svému okolí. Někdy je k tomu vede i tlak ze strany nejbližších, kterým vadí škodlivost klasických cigaret. Druhým důvodem je ohleduplnost k rozpočtu. Přechodem na nové kategorie nechráníte jen své zdraví, ale šetříte i svoji peněženku.
Od července se už nesmí prodávat elektronické cigarety sladkých či nápojových příchutí. Jak tato regulace zahýbala trhem?
V prvé řadě máme z této regulace radost, protože z trhu zmizely některé méně odpovědné varianty vapingu s příchutěmi typu cukrová vata nebo cola. Takové produkty by se na pulty dostávat neměly, aby nelákaly mladistvé. Že by regulace trhem nějak zásadně zamávala, to bych neřekl. Zatím ale nemáme data, protože doprodej zásob skončil teprve nedávno. Nepředpokládáme ale žádné velké zemětřesení. Naopak všichni budou muset díky regulaci podnikat odpovědněji.
Předpokládám, že se tyto produkty stejně nějak ke spotřebitelům dostanou.
Do určité míry bohužel ano. Narážíte na problém, který se objevuje u všech kategorií. Nelegální trh je věc, se kterou chceme aktivně bojovat. Usilujeme o spolupráci s autoritami, aby se podařilo co nejúčinněji omezit nelegální obchod jak s klasickými cigaretami, tak s novými kategoriemi. Zatím je u nás regulace poměrně citlivá a podle mě i šťastně nastavená. Není drakonická vůči novým kategoriím, a proto se tu neděje to, co například v Austrálii, kde i přes extrémně přísné regulace nezmizelo nic a trh je plný nelegálních věcí. Podobně v některých státech USA, ve kterých je až 70 procent trhu s vapingem nelegálních.
Je potřeba regulovat odpovědně. Chránit mladistvé, ale zároveň umožnit kuřákům, kteří chtějí omezit kouření, aby měli k dispozici alternativy, které jsou ke zdraví šetrnější. Drakonická regulace nepomůže nikomu. Stát nevybere spotřební daň a prostor převezmou kriminálníci. Výsledkem bude trh plný neregulovaných produktů.
Připravuje se také nová tabáková směrnice EU (TPD 3). Jaké chystané změny považujete za nejzásadnější pro váš byznys?
Připravovaná směrnice se dotkne hned několika oblastí – zdanění, další regulace nikotinových sáčků a případné další regulace příchutí a úpravy produktových standardů. Zároveň je dobře, že se nezapomíná na boj s nelegálním trhem. Dříve hlavně s cigaretami, dnes už i s dalšími formami nikotinu. Poslední regulace je už zastaralá a nereflektuje, že mnoho dospělých uživatelů volí alternativy.
Za nás doufáme, že nová směrnice bude citlivá, stejně jako to vidíme v Česku, kde regulátoři pochopili princip harm reduction, tedy snižování rizika. V Česku díky relativně citlivé regulaci klesl podíl kuřáků během tří let z 30 procent na 23. Jedná se o největší pokles v celé EU. Je totiž naivní se domnívat, že se podaří všechny přesvědčit, aby přestali kouřit nebo nezačínali s nikotinem.
Nelákají ale právě alternativy ke kouření novou skupinu lidí?
Podle našich údajů je celková míra užívání nikotinu stabilní. V rámci toho ale vidíme výrazný odklon od klasických cigaret, které jsou dnes zhruba na polovině objemu, jaký si ještě pamatuji z minulosti. Odklon k alternativám funguje. Zároveň ale musíme vyvažovat dvě věci – ochranu mladistvých a zájem dospělých kuřáků, aby měli možnost hledat alternativy, pokud nedokážou s kouřením úplně přestat.
Ve svém okolí ale slýchám názory typu: „Kouřil jsem tři cigarety denně a teď mám elektronickou cigaretu v ruce pořád.“
Myslím si, že k tomu nikdo nemá objektivní čísla. Slyšíte různé názory, které jsou do určité míry subjektivní. Možná to může souviset s příležitostí, v jakých situacích měl člověk dřív možnost kouřit a v jakých ji má nyní. Alternativy samozřejmě nabízejí větší komfort a více příležitostí k užívání. S tím ale musí každý umět pracovat sám. Rozhodně nikoho nenabádáme k nadměrnému užívání. Je potřeba odpovědný přístup podobně jako u alkoholu.
Tabákový byznys byl dlouhou dobu stabilním odvětvím. Nyní se každou chvíli objeví nová regulace a přicházejí nové alternativy. Jak náročný je v tomto rychle se měnícím prostředí váš byznys?
V posledních deseti letech je to doslova revoluce. Předtím to byla vlastně trochu nuda, soutěžili jsme jen o to, kterou značku si kuřák vybere. Dnes tu máme tři poměrně velké alternativy. Pracujeme s tím, že k užívání některých je potřeba zařízení. S něčím takovým jsme dříve nepodnikali, takže se stále učíme.
Výrazně se také zvýšila komplexita celého byznysu, včetně dodavatelského řetězce. Pro naše zaměstnance je to rozhodně atraktivnější prostředí, navíc mají dobrý pocit, že mohou dospělým kuřákům nabídnout alternativy, které jsou ohleduplnější k nim i jejich okolí. Do výzkumu a vývoje investujeme 300 milionů liber ročně (téměř 8,5 mld. Kč − pozn. red.). Na nových projektech pracuje více než 1500 interních a externích vědců a máme několik výzkumných center. Věřím, že se nám podaří přijít s něčím ještě chytřejším a ohleduplnějším.
Jaký očekáváte další vývoj trhu a jaké segmenty na něm budou posilovat?
Očekáváme, že bude pokračovat trend odklonu od klasických cigaret směrem k alternativám. Poroste obliba nikotinových sáčků, které nevytvářejí žádné výpary a ve srovnání s klasickou cigaretou obsahují o 99 procent méně základních toxinů měřených Světovou zdravotnickou organizací. Růst bude i obliba elektronických cigaret, ve kterých je zhruba o 95 procent méně základních toxinů oproti klasické cigaretě.
Tyto dvě kategorie se budou těšit rostoucí popularitě. Jak se bude vyvíjet spotřeba zahřívaného tabáku, teprve uvidíme. Jeho obliba ale zůstává v tom, že část spotřebitelů chce dál mít pocit spojení s tabákem, když přechází z klasické cigarety.
Text vznikl ve spolupráci s firmou BAT.
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