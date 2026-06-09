Česko je k reklamě na hazard extrémně benevolentní, domnívá se rada vlády zaměřená na boj proti závislostem. Ohrožuje to podle ní zejména děti a mladistvé. Vládní odborníci proto navrhují například zakázat reklamu na hazard během denního vysílání v rádiu a v televizi nebo na billboardech v městské zástavbě či v MHD. Propagovat hazardní hraní by nesměli ani sportovci či celebrity. Navrhovaný materiál ale musí nejprve projít politickou diskusí.
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