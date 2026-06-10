Jeho zaměstnavatel Marek Dospiva, spolumajitel Penty, o něm hovoří jako o motorové pile. Výkonný, organizovaný, přísný. Zkušený německý manažer Dieter John má pověst muže, jehož pracovní den je v diáři rozplánovaný na minuty a mezery byste v něm hledali marně.

Sladit s ním termín rozhovoru, vůbec prvního v jeho současné roli, nebylo snadné, přičemž výsledkem byl jasně ohraničený slot na 45 minut. Není čas ztrácet čas…

Dvaašedesátiletý Němec dnes s nejstarší soukromou sázkovou kancelář v Česku kormidluje v její největší akviziční éře. Pravidelně cestuje po všech jejích zahraničních pobočkách – firma nyní působí na sedmi evropských trzích - a osobně testuje nové. A to včetně těch hodně vzdálených, třeba v jihovýchodní Asii, kam by hazardní skupina brzy ráda vstoupila.

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