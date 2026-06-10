Jeho zaměstnavatel Marek Dospiva, spolumajitel Penty, o něm hovoří jako o motorové pile. Výkonný, organizovaný, přísný. Zkušený německý manažer Dieter John má pověst muže, jehož pracovní den je v diáři rozplánovaný na minuty a mezery byste v něm hledali marně.
Sladit s ním termín rozhovoru, vůbec prvního v jeho současné roli, nebylo snadné, přičemž výsledkem byl jasně ohraničený slot na 45 minut. Není čas ztrácet čas…
Dvaašedesátiletý Němec dnes s nejstarší soukromou sázkovou kancelář v Česku kormidluje v její největší akviziční éře. Pravidelně cestuje po všech jejích zahraničních pobočkách – firma nyní působí na sedmi evropských trzích - a osobně testuje nové. A to včetně těch hodně vzdálených, třeba v jihovýchodní Asii, kam by hazardní skupina brzy ráda vstoupila.
Co se dočtete dál
- Kam chce Fortuna expandovat.
- Jaký produkt ji má v budoucnu táhnout.
- Jak se potýká s regulací napříč svými trhy.
- Jaká očekávání má od fotbalového šampionátu.
- Jak se mu přešlo z průmyslu do čela hazardní firmy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.