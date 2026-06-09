Hokejová extraliga nese dvě dekády jejich jméno, fotbalová liga má poslední dva roky název po sesterské sázkovce Chance. Logo Tipsportu je na ledě vidět při televizních přenosech z NHL i mistrovství světa, značka se prosazuje i na sociálních sítích a vidět jsou i billboardy před nadcházejícím fotbalovým šampionátem – nově se ambasadorem Tipsportu stal reprezentační záložník z Lyonu Pavel Šulc.
V Tipsportu vnímají sponzoring jako přímý marketingový nástroj, bez něhož by byznys nemohl fungovat tak úspěšně, jak funguje. Logicky míří na sportovní fanoušky a především na ty, co rádi sázejí. Martin Ptáčník, který vede sponzoring Tipsportu, pracuje s rozpočtem ve vyšších stovkách milionů korun ročně za celou skupinu – i tak se její čistý zisk blíží 3,5 miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Jak se Tipsport staví ke kauzám ve fotbalové lize.
- Jak funguje spojení sázkovky s hokejovým MS a NHL.
- Kolik stojí mít Pavla Šulce jako ambasadora.
- Jak si sázkovka vybírá influencery.
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