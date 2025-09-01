Investice do vzdělání vždy přináší ten nejvyšší úrok, prohlásil při pondělním otevření jednoho z nejambicióznějších školních areálů v Česku spolumajitel Tipsportu Vratislav Randa. Nemyslel tím ale finanční návrat investice, v případě berounského školního kampusu VIA jde spíše o filantropii. „Snad se nám podaří vybudovat školu, která bude prostorem pro rozvoj talentu, kreativity a kritického myšlení. Školu, kde děti se nebudou bát klást otázky a kde objeví, že vzdělání není povinnost, ale dobrodružství,“ řekl Randa.
Vzdělávací kampus VIA Beroun vyšel na 1,5 miliardy korun a financoval ho Tipsport, který má ve městě své hlavní sídlo. Je to jedna z největších soukromých investic do školství v Česku. V budoucnu má do areálu chodit 640 žáků od mateřské školy až po čtyřleté gymnázium.
Nápad na postavení školy se zrodil před sedmi lety. První stupeň základní školy funguje od roku 2020. S novým areálem se ale otevírá i mateřská škola a gymnázium. „Na gymnáziu začínáme dvěma třídami. Výuka probíhá česky i anglicky, laboratoře a otevřené učebny nám dovolí učit víc do hloubky a častěji projektově. Cíl je jednoduchý: méně biflování, víc porozumění a praxe – a u maturantů možnost volit mezi českou a mezinárodní maturitou,“ vysvětluje ředitel školy VIA Beroun Petr Hopfinger. Ten byl v minulosti programovým ředitelem jiné soukromé školy – Nového PORG – a před nástupem do VIA působil ve vedení neziskové organizace Učitel naživo, kde zaštiťoval programy připravující budoucí ředitele.
Česky a anglicky současně se tu učí ve všech věkových kategoriích. „Děti mají každý den rodilého mluvčího po dobu od třetiny do poloviny vyučovacího času podle věku,“ říká Hopfinger.
Škola kombinuje dvojjazyčnou výuku se systémem takzvané pastoral care. Pro tento pojem neexistuje přesný český ekvivalent, ale lze ho vysvětlit jako závazek pečovat o akademický i osobní rozvoj každého žáka a budovat bezpečné, náročné a laskavé prostředí.
Randa pro HN řekl, že výstavba kampusu byla financovaná výhradně ze soukromých finančních zdrojů skrze Nadaci Tipsport. Školní areál včetně gymnázia stál přibližně 1,2 miliardy korun, s přilehlým parkovacím domem je to téměř 1,5 miliardy, řekl Randa s tím, že chce, až bude za několik let škola zaplněná, aby dokázala finančně sama pokrýt svůj provoz. Do té doby bude Tipsport školu finančně podporovat.
S penězi souvisí i školné – v mateřské škole a gymnáziu vyjde ročně na 180 tisíc korun, na základní škole se platí 175 tisíc korun. V současnosti jsou náklady školy na žáka dvojnásobné. Zhruba každé páté dítě bude mít stipendium. To má zajistit, aby se do školy dostal talent bez ohledu na rodinné zázemí. „Nejde o elitářskou školu, setkají se zde děti ze všech sociálních vrstev,“ zdůraznil Randa.
Architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru OVA se pro podobu areálu školy částečně inspirovali v Nizozemsku, odkud přenesli prvky, jako jsou prosklené flexibilní třídy a široké chodby. Zároveň je možné třídy rozdělit do menších skupin. „Chceme, aby děti nebyly pasivní, ale skutečně zapojené,“ řekl Randa.
Nově otevřený areál zahrnuje kromě učeben a otevřených výukových prostor také multifunkční sál, jídelnu, laboratoře, venkovní i vnitřní sportoviště, zahrady i parkovací dům. Po naplnění všech ročníků bude kampus zaměstnávat více než 90 lidí.
Ředitel Hopfinger řekl, že od zřizovatelů, tedy majitelů Tipsportu, má jedno hlavní zadání: „Škola má rozvíjet demokratické a liberální hodnoty, které stojí na základech občanské západní společnosti. Je pro nás zásadní obhajoba vědeckého pohledu na svět. Stojíme na evidenci faktů, například že země je kulatá, očkování zachraňuje životy a že existuje jasné určení agresora a oběti v mnoha situacích.“
„Silná, sebevědomá a svobodná země stojí na vzdělanosti. Tato škola má proto vychovávat zvědavé a odolné mladé lidi, kteří se umějí ptát a ověřovat si zdroje při hledání odpovědí. Občany, kteří budou aktivně spoluvytvářet společnost, v níž žijeme,“ řekl Randa.
Otevření kampusu v Berouně zapadá do širšího trendu růstu soukromého školství v Česku. Motivace jsou různorodé – od nespokojenosti s tradičním veřejným školstvím přes snahu o společenský přínos až po identifikaci obchodní příležitosti v rostoucí poptávce po kvalitním a individualizovaném vzdělávání.
Nejznámějšími soukromými školskými projekty jsou Open Gate, za kterou stojí rodina Kellnerových, PORG Martina Romana nebo vzdělávací skupina Consilium, za níž stál Ondřej Kania.
Od tohoto školního roku ale například otevřel svou akademii i výrobce zemědělských strojů Agrostroj Pelhřimov (zatím pro učňovské obory). „Měli jsme vizi, která je zároveň pilotním projektem duálního vzdělávání v Česku. Věřím, že naše práce přispěje k rychlejším inovacím u nás, a to právě díky mladým lidem,“ řekl majitel Agrostroje Lubomír Stoklásek při pátečním slavnostním otevření.
