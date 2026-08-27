V Evropské unii se pod zkratkou PPWR začalo obecně uplatňovat nové nařízení o obalech a obalových odpadech. Ve veřejné debatě se mluví o „obalové revoluci“, recyklovatelnosti, věčných chemikáliích PFAS nebo zbytečném prázdném prostoru v balení. To jsou bezesporu důležitá témata, ale v praxi narážím na další problém. Méně viditelný, ale o to podstatnější.
Řada společností neumí rychle a spolehlivě doložit, co přesně uvádí na trh a kdo za to odpovídá. PPWR se totiž chybně se čte jen jako další (byť zásadní) environmentální regulace. Já ho však vnímám především jako velmi praktický audit toho, jak firma řídí data, odpovědnosti a dodavatelský řetězec. A v tomto auditu může selhat i společnost, která má fyzicky zcela vyhovující obal.
Co se dočtete dál
- Kdo je podle PPWR považován za výrobce obalu v konkrétních obchodních situacích?
- Jak správně identifikovat a seskupit typy obalů pro evidenci a posouzení shody?
- Jaké doklady a technické dokumentace budou auditoři požadovat?