Česko by se rádo zařadilo mezi evropskou špičku ve výpočetní infrastruktuře pro umělou inteligenci. Zatím ale v počtu i objemu datových center výrazně zaostává – nejen za lídry trhu, jako jsou Německo a Nizozemsko, ale i za menšími ekonomikami se srovnatelným počtem obyvatel: Rakousko, Belgie nebo Švédsko zaujímají podle letošní studie EY „AI and energy: the two-way dependency“ násobně vyšší podíly.
Symbolem ambiciózní změny je záměr vybudovat u pražské Zbraslavi obří datové centrum Prague Gateway DC a ucházet se o status jedné z evropských AI gigatováren. Projekt s investicí kolem 90 miliard korun je součástí programu AI Gigafactories. Evropská unie jím chce stáhnout náskok Spojených států a Číny. Ty dnes hostí zhruba 45 % z bezmála dvanácti tisíc datových center na světě, zatímco na celou Evropu připadá kolem 27 %.
Co se dočtete dál
- Jaký bude vliv datových center na tuzemskou spotřebu elektřiny do roku 2035.
- Funguje státní podpora jako nástroj konkurenceschopnosti.
- Jaká je síťová kapacita v Evropě a v ČR.
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