Kdo se v lednu 2028 postaví Petru Pavlovi ve volbě prezidenta republiky? Otázka, která trápí šéfy vládní koalice a její příznivce. Personální vyprahlost je tak velká, že zaznívají i naprosto komické nominace.

Například na Radka Vondráčka, který by – kdyby nebyl loajálním členem ANO – kvůli morální nezpůsobilosti nezískal žádnou nominaci na politickou funkci. Stačí jediný příklad: před několika lety prohrál soudní spor s Hospodářskými novinami, které ho označily za advokáta lichvářů. Jeho advokátní kancelář poskytovala služby lichvářům, kteří připravili několik rodin o střechu nad hlavou. Lichváři skončili ve vězení.

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Co se dočtete dál

  • Proč vládní koalice trpí personální vyprahlostí.
  • Jaká je šance kandidátů narozených po listopadu 1989.
  • Které vlastnosti bude preferovat veřejnost u kandidáta na prezidenta v roce 2033.

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