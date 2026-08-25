Kdo se v lednu 2028 postaví Petru Pavlovi ve volbě prezidenta republiky? Otázka, která trápí šéfy vládní koalice a její příznivce. Personální vyprahlost je tak velká, že zaznívají i naprosto komické nominace.
Například na Radka Vondráčka, který by – kdyby nebyl loajálním členem ANO – kvůli morální nezpůsobilosti nezískal žádnou nominaci na politickou funkci. Stačí jediný příklad: před několika lety prohrál soudní spor s Hospodářskými novinami, které ho označily za advokáta lichvářů. Jeho advokátní kancelář poskytovala služby lichvářům, kteří připravili několik rodin o střechu nad hlavou. Lichváři skončili ve vězení.
Co se dočtete dál
- Proč vládní koalice trpí personální vyprahlostí.
- Jaká je šance kandidátů narozených po listopadu 1989.
- Které vlastnosti bude preferovat veřejnost u kandidáta na prezidenta v roce 2033.
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