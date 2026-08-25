Objednat si iPhone a místo kurýra sledovat, jak se nad zahradou objeví dron, který ho během několika desítek sekund shodí před dům. Krabice má samozřejmě tlumící vrstvy, aby se telefon nepoškodil. Pro část Američanů už běžná zkušenost, další desítky milionů se jí mají dočkat ještě letos. Amazon se chystá rozvoz vzduchem prudce rozšířit a do konce roku chce se službou Prime Air pokrýt téměř 500 amerických měst a obcí. Dronem přitom neposílá jen pár drobností, ale tisíce různých výrobků od potravin a léků přes kosmetiku až po mobilní telefony a další elektroniku.
Co se dočtete dál
- Proč Amazon po letech vývoje výrazně zrychluje rozvoz pomocí dronů.
- Jak doručení dronem v Americe probíhá a co při něm zažívají zákazníci.
- Mohou podobnou službu nabídnout také Alza nebo Rohlík v Česku.
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