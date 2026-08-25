Objednat si iPhone a místo kurýra sledovat, jak se nad zahradou objeví dron, který ho během několika desítek sekund shodí před dům. Krabice má samozřejmě tlumící vrstvy, aby se telefon nepoškodil. Pro část Američanů už běžná zkušenost, další desítky milionů se jí mají dočkat ještě letos. Amazon se chystá rozvoz vzduchem prudce rozšířit a do konce roku chce se službou Prime Air pokrýt téměř 500 amerických měst a obcí. Dronem přitom neposílá jen pár drobností, ale tisíce různých výrobků od potravin a léků přes kosmetiku až po mobilní telefony a další elektroniku.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč Amazon po letech vývoje výrazně zrychluje rozvoz pomocí dronů.
  • Jak doručení dronem v Americe probíhá a co při něm zažívají zákazníci.
  • Mohou podobnou službu nabídnout také Alza nebo Rohlík v Česku.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.