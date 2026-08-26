Skupina Hartenberg Capital, která investuje zejména miliardy premiéra Andreje Babiše a kterou spoluvlastní a řídí investor Jozef Janov, si připisuje další zajímavý zahraniční zásah. Po skandinávském spodním prádle Miss Mary či polských kočárcích Kinderkraft teď do své stáje přidává známého výrobce vlněných pánských svetrů a triček původně z Nizozemska.
Akvizici má stejně jako zmíněné značky na svědomí jejich e-commerce holding Enterstore, pro kterého jde již o osmou značku v držení.
Co se dočtete dál
- Jaká je historie značky Joe Merino.
- Jaké plány Enterstore v oboru má.
- Jaká mohla být cena transakce.
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