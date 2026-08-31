Při koupi firmy dnes platí jednoduché a srozumitelné pravidlo. Pokud obraty spojujících se podniků překročí zákonem stanovené hranice, musí transakci předem schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud ne, lze obchod dokončit bez zásahu státu. Připravovaná novela soutěžního práva má tuto logiku zásadně změnit.

Antimonopolní úřad, který je autorem novely, to přitom prezentuje jako dobrou zprávu. Obratové hranice pro povinné oznámení fúze ÚOHS se mají významně zvýšit. Společný obrat spojujících se firem v Česku má vzrůst z 1,5 na 2,5 miliardy korun a obrat alespoň dvou z nich z 250 na 350 milionů. Tyto limity se skutečně víc než dvacet let nezměnily a úřad odhaduje, že po jejich zvýšení odpadne přibližně třetina povinných notifikací. Pro podnikatele jde jistě o vítaný krok.

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Co se dočtete dál

  • Jak se zvýší obratové hranice pro povinné oznámení fúzí?
  • Kterým typům transakcí nově hrozí dodatečný přezkum?
  • Jaká nápravná opatření může ÚOHS požadovat?

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