Pokuty pro firmy nestačí. Opravdovým strašákem je teprve okamžik, kdy manažer skončí ve vězení. Tuto větu zástupce amerického ministerstva spravedlnosti jsem slyšel na konferenci k patnáctému výročí českého antimonopolního úřadu v roce 2006. Vybavím si ji pokaždé, když se znovu začne mluvit o osobní odpovědnosti za kartely.

Nyní už nejde jen o akademickou debatu. Osobní odpovědnost konkrétních lidí je součástí legislativních návrhů na změnu českého soutěžního zákona. Podle aktuálně připravované úpravy by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) mohl vedle firmy potrestat i člověka, který se úmyslně podílel na kartelu mezi konkurenty.

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Co se dočtete dál

  • Jak by fungovala správní odpovědnost fyzických osob za kartely?
  • Jaké konkrétní sankce by mohly hrozit manažerům a zaměstnancům?
  • Jak se návrh dotkne fungování a ocenění firemních compliance programů?
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