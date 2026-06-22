České antimonopolní právo zřejmě čeká největší proměna od jeho vzniku v roce 1991. Vládní návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, který bude brzy předložen Poslanecké sněmovně, může zásadně proměnit vztah mezi státem a podnikateli na českém trhu. Pokud bude přijat, vznikne z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) instituce s ještě silnějšími pravomocemi, než na jaké jsme zvyklí.
Podstata reformy je jednoduchá. ÚOHS už nemá být jen orgánem, který zpětně trestá kartely či zneužití dominance. Nově má vedle toho dostat nástroje, které mu umožní aktivně zasahovat do fungování trhů, a to i když nedošlo k porušení soutěžního práva. Má mít tedy možnost „opravovat“ trhy, které podle jeho názoru nefungují dostatečně dobře.
Co se dočtete dál
- Jaká konkrétní nápravná opatření bude ÚOHS moci ukládat?
- Jak se budou rozlišovat pravomoci ÚOHS a sektorových regulátorů?
- Jaké právní a ekonomické riziko představují zásahy i bez prokázaného protiprávního jednání?
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