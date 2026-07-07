Současnému předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petru Mlsnovi skončí v prosinci 2026 šestiletý mandát. Může to znít jako obyčejná personální změna v jedné státní instituci. Ve skutečnosti ale půjde o obsazení jedné z nejmocnějších pozic v zemi. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spolurozhoduje o tom, jak rychle a férově se budou v Česku stavět dálnice, železnice, nemocnice nebo energetická infrastruktura. Má vliv na zakázky za desítky miliard korun ročně, na podobu soutěže na trhu i na důvěru, že stát nerozhoduje podle známostí a zákulisních dohod.
Právě proto by vláda měla včas vypsat otevřené a transparentní výběrové řízení. Ne až na poslední chvíli, ne jen formálně a ne tak, aby bylo předem jasné, kdo má vyhrát. Pokud má nový předseda či předsedkyně nastoupit po skončení Mlsnova mandátu bez zbytečného provizoria, měla by vláda proces spustit nejpozději do konce léta. Důležité ale není jen datum. Daleko více je podstatné, jak bude výběr nastaven.
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