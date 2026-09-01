Po dobu 16 let byl Viktor Orbán dominantní silou v maďarské politice. Jeho strana Fidesz vyhrála čtvery parlamentní volby v řadě, přetvořila instituce a vybudovala mediální systém, který dával vládě obrovskou výhodu oproti jejím soupeřům. Do roku 2026 se tento systém rozšířil napříč celou maďarskou mediální krajinou a opíral se o disciplinovaný komunikační aparát a zdroje pramenící z dlouholetého setrvání u moci.
A přesto se v letošních volbách stali vítězi Péter Magyar a jeho strana Tisza, která získala dvoutřetinovou většinu a mandát k demontáži značné části politické architektury, kterou Orbán vybudoval.
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