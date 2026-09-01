Po dobu 16 let byl Viktor Orbán dominantní silou v maďarské politice. Jeho strana Fidesz vyhrála čtvery parlamentní volby v řadě, přetvořila instituce a vybudovala mediální systém, který dával vládě obrovskou výhodu oproti jejím soupeřům. Do roku 2026 se tento systém rozšířil napříč celou maďarskou mediální krajinou a opíral se o disciplinovaný komunikační aparát a zdroje pramenící z dlouholetého setrvání u moci.

A přesto se v letošních volbách stali vítězi Péter Magyar a jeho strana Tisza, která získala dvoutřetinovou většinu a mandát k demontáži značné části politické architektury, kterou Orbán vybudoval.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak Tisza prolomila mediální monopol Fideszu?
  • Jak změna vnímání hrozby války ovlivnila výsledky voleb?
  • Jak odhalení ruských kontaktů poškodila důvěryhodnost Fideszu?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.