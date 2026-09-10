Potkal jsem nedávno bývalého maďarského diplomata, kterého před lety vyhodil Orbánův ministr zahraničí Péter Szijjártó, když do ministerstva nabíral lidi především podle jejich loajality straně a vládě, a nikoli podle odbornosti. „Chtěl bych se vrátit, myslím, že mám nové vládě co nabídnout,“ pravil, i když měl rozjetou novou kariéru v byznysu.
Vzpomněl jsem si na něj při čtení čtvrteční zprávy serveru 444.hu, která shrnovala, že Szijjártó neměl rád kariérní diplomaty, kteří k němu neměli politický závazek – a během let 2014 až 2026, kdy ministerstvo vedl, z něj vyhodil 75 procent zaměstnanců a nahradil je věrnými straníky.
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