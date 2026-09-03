Evropská unie dnes hledá recept na vyšší konkurenceschopnost. Přijímá nové strategie, fondy, průmyslové politiky i akční plány na podporu inovací. Přesto evropská ekonomika dlouhodobě zaostává za Spojenými státy a stále více i za Čínou. Co když ale příčina neleží jen v nedostatku investic, inovací či průmyslové politiky, ale hlouběji – v institucionálním modelu, podle něhož evropské veřejné politiky vznikají?

Impulzem k této úvaze je společné čtení tří dokumentů publikovaných během posledních týdnů. OECD zveřejnila letošní Economic Outlook, Evropská centrální banka nové makroekonomické projekce eurozóny a americký Fed svou červencovou Monetary Policy Report.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak institucionální model evropské integrace ovlivňuje konkurenceschopnost?
  • Do jaké míry harmonizace nahrazuje prostor pro národní experimenty?
  • Jaká rizika přináší přenášení národních politických experimentů na unijní úroveň?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.