Evropská unie dnes hledá recept na vyšší konkurenceschopnost. Přijímá nové strategie, fondy, průmyslové politiky i akční plány na podporu inovací. Přesto evropská ekonomika dlouhodobě zaostává za Spojenými státy a stále více i za Čínou. Co když ale příčina neleží jen v nedostatku investic, inovací či průmyslové politiky, ale hlouběji – v institucionálním modelu, podle něhož evropské veřejné politiky vznikají?
Impulzem k této úvaze je společné čtení tří dokumentů publikovaných během posledních týdnů. OECD zveřejnila letošní Economic Outlook, Evropská centrální banka nové makroekonomické projekce eurozóny a americký Fed svou červencovou Monetary Policy Report.
Co se dočtete dál
- Jak institucionální model evropské integrace ovlivňuje konkurenceschopnost?
- Do jaké míry harmonizace nahrazuje prostor pro národní experimenty?
- Jaká rizika přináší přenášení národních politických experimentů na unijní úroveň?