V pražském Obecním domě bude tuto sobotu zahájena prestižní výstava Poklady světové filatelie, která představí jedny z nejunikátnějších poštovních známek světa. Akce pořádaná elitním sdružením Prestige Philately Club Prague (PPCP) potrvá do 6. září. K vidění budou skutečné rarity, jež se běžně nacházejí pouze ve světových soukromých sbírkách a vystavovány jsou zcela ojediněle. Celková hodnota asi stovky špičkových exponátů dosahuje přibližně jedné miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Jak se jmenuje nejdražší známka světa a kdo ji vlastní.
- Co vše obnáší organizace takové akce a kolik to stojí.
- Jak vysoké je pojištění a zdali se dá na akci vůbec něco vydělat.
- O jak moc prestižní událost se z hlediska filatelie jedná.
- Jak si stojí Prestige Philately Club Prague ve srovnání s těmi největšími světovými filatelistickými kluby, jako je například klub v Monte Carlu.