Městská část Praha 1 odrazila další útok kvůli paláci Žofín. Městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu, v níž pražský Obecní dům protestoval proti výsledkům soutěže, na jejímž základě centrální městská část pronajala reprezentační palác na Slovanském ostrově společnosti Zátiší Catering Group podnikatele Sanjiva Suriho.
Obecní dům, který je ve vlastnictví hlavního města, měl o pronájem také zájem, nabídl ale o více než tři miliony méně než jeho konkurent. A vzápětí soutěž napadl – vítězná firma Zátiší Catering Group, která uspěla s nabídkou 20,4 milionu korun ročně, podle něj nesplnila podmínky soutěže, a měla tak být vyřazena.
Co se dočtete dál
- Proč se snaží Obecní dům zpochybnit výběrové řízení na pronájem Žofína.
- Jaké další spory se o lukrativní prostory vedou.
- Jaký to má dopad.
