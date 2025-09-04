Už devátý měsíc paralyzuje provoz jedné z nejlukrativnějších reprezentačních a plesových prostor v metropoli spor o to, kdo ji smí užívat. Jde o Palác Žofín na Slovanském ostrově, jehož pronájem vysoutěžila firma Zátiší Catering Group restauratéra Sanjiva Suriho. Městské části Praha 1, která jej vlastní, nabídla ročně 20,4 milionu korun – dvojnásobek toho, co platil dosavadní nájemce Agentura NKL.
Jenže ač Suriho firma měla palác, kde se pořádají plesy, konference či třeba taneční kurzy, převzít od počátku letošního roku, dosavadní nájemce jej odmítá opustit. Poté co Žofín neopustil ani v prodlouženém termínu, podala Praha 1 žalobu o vyklizení nemovitosti.
Obvodní soud pro Prahu 1 v polovině března městské části vyhověl a Agentuře NKL vyklizení nařídil. Firma se ale odvolala a Městský soud v Praze tento čtvrtek rozhodnutí o vyklizení zrušil. Ne ovšem proto, že by NKL přiznal právo v něm zůstat, ale kvůli způsobu, jakým prvoinstanční soudkyně rozhodla, když se firma jednání pokusila zmařit.
Co se dočtete dál
- Proč soud přikázal případ projednat znovu.
- Jakým způsobem by měl prvoinstanční soud znovu rozhodnout.
- Jaký má spor dopad na provoz Žofína.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.