Příští týden začíná první kolo výběrového řízení na šéfa Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Nový ředitel by měl nastoupit do konce září. O post je nebývalý zájem, hlásí se 21 uchazečů. NAKIT je servisní organizace ministerstva vnitra, prostřednictvím sítě více než 40 regionálních pracovišť poskytuje státním organizacím služby v oblasti budování a udržování informačních technologií a s tím souvisejících služeb.
Co se dočtete dál
- Kdo se hlásí na post šéfa NAKIT.
- Kdy bude výběrové řízení.
- Jaké na nového ředitele čekají úkoly.