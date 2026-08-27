Příští týden začíná první kolo výběrového řízení na šéfa Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Nový ředitel by měl nastoupit do konce září. O post je nebývalý zájem, hlásí se 21 uchazečů. NAKIT je servisní organizace ministerstva vnitra, prostřednictvím sítě více než 40 regionálních pracovišť poskytuje státním organizacím služby v oblasti budování a udržování informačních technologií a s tím souvisejících služeb.

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Co se dočtete dál

  • Kdo se hlásí na post šéfa NAKIT.
  • Kdy bude výběrové řízení.
  • Jaké na nového ředitele čekají úkoly.