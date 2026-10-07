Státní rozpočet na rok 2027, který vláda posílá do Poslanecké sněmovny, počítá se schodkem 386 miliard korun, tedy o 76 miliard víc než letos. A v této částce ještě chybí zhruba 30 miliard na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech, které chce vláda platit z mimorozpočtového účtu. Při stejné metodice jako u návrhu na rok 2026 by tak schodek dosáhl 416 miliard korun. Deficit celého vládního sektoru, do kterého se vedle státu počítají i obce, kraje a zdravotní pojišťovny, má podle národní rozpočtové rady dosáhnout 3,7 % HDP. Ještě v roce 2024 to byla dvě procenta. Rada k tomu poznamenává, že takovou fiskální expanzi Česko od vstupu do EU zažilo jen během hospodářské krize a pandemie. Tentokrát ale žádná krize není.
Samotná výše schodku by ještě nemusela být problém; tím je spíš načasování. Ministerstvo financí ve vlastním střednědobém výhledu píše, že produkční mezera bude v roce 2027 prakticky nulová, tedy že ekonomika jede na plný výkon. Nezaměstnanost se drží kolem 3 %, což patří k nejnižším hodnotám v Evropské unii. Firmy si i podle ministerstva stěžují na nedostatek pracovníků, objem mezd letos roste o 7,8 % a příští rok o dalších 6,2 %. Česká národní banka v červnu zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 %, protože se obává, že inflace znovu zrychlí. Za těchto okolností nelze schodek svádět na slabou konjunkturu.
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