Druhé čtení rozpočtu je přesně ten správný čas, který politici s oblibou využívají pro svoji vlastní propagaci. Kdy jindy se dá napadnout schodek rozpočtu, se kterým už stejně nejde hnout (protože je tu schválený závazek z prvního čtení)? A kdy jindy navrhnout nějaký rozpočtový nesmysl než právě teď, kdy je jasné, že vláda dovolí přesuny jen „pár drobných“?
Zkrátka, poslanci mají rádi svoje tradice, takže právě začíná festival rozpočtové kreativity, který zakrývá pokračující destrukci veřejných financí ve jménu populismu.
Co se dočtete dál
- Jaké návrhy poslanci prezentují ve druhém čtení zákona o rozpočtu?
- Co má šanci projít?
- Na které změny je nutné dávat pozor?
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