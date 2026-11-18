Vláda Andreje Babiše narazila, podobně jako některé vlády před ní, na krutou realitu: nastavení veřejných financí vede ke stále hlubším schodkům. Výdaje se snižují obtížně a některé náklady mezitím doslova rostou před očima. V případě Andreje Babiše a Tomia Okamury jde i o politickou karmu. Jejich poslanci spolu s ODS v prosinci 2020 podpořili snížení daní, které se na dnešním rozpočtovém problému významně podílí.
Začíná tak další nedůstojné a ekonomicky ošidné hledání způsobu, jak vybrat víc na daních a přitom tvrdit, že předvolební slib o jejich nezvyšování stále platí. Vláda na této cestě zatím ukazuje spíš až nebezpečnou bezradnost než promyšlenou ekonomickou strategii.
Máme tedy zdanit mimořádný zisk? A jak případně?
Co se dočtete dál
- Jak zdanit mimořádné zisky?
- Jak ovlivní sektorová daň ochotu firem investovat?
- Kolik peněz mohou speciální daně do rozpočtu skutečně přinést?
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