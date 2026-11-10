Vláda zoufale hledá peníze pro státní rozpočet u bank, energetiky, operátorů a obchodních řetězců. V jednom má pravdu: řada těchto odvětví v Česku dlouhodobě skvěle vydělává. A to i díky slabé konkurenci. Jenže sektorová daň konkurenci nezvýší. Pokud bude navržena tak, jak se zatím rýsuje, zaplatí ji z velké části zákazníci. A ekonomika na tom může být posléze ještě hůře než dnes.
Premiér se tento týden naplno pustil do bank. „Banky mě neskutečně iritují,“ prohlásil a také připomněl stovky miliard dividend, které odcházejí za hranice země. Jak ale popsaly Hospodářské noviny, banky nejsou jediné na seznamu. Skloňují se také pojišťovny, energetika, mobilní operátoři, obchodní řetězce i zbrojaři. A protože se z poslední windfall tax vybral jen zlomek slibovaných peněz, mluví vláda o dani, která nemíří na zisky, ale třeba na aktiva bank. Ta se totiž tak snadno optimalizovat nedají.
Co se dočtete dál
- Jak by byla strukturovaná navrhovaná sektorová daň?
- Kdo a jak by nesl náklady daně?
- Jaké zkušenosti mají Německo, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko se zdaněním sektorů?
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