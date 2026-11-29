Evropa začala zimu s mnohem nižším naplněním plynových zásobníků než loni. Podle plynárenského experta Michala Kocůrka nejde o žádnou katastrofu. Přesto se dá čekat, že ceny plynu budou v letošní zimní sezoně kolísat. „Určitě víc, než jsme byli zvyklí v předchozích dvou sezonách,“ říká HN v rozhovoru Kocůrek, který působí v energetické konzultantské firmě EGU. Trhy už podle něj letos nepočítají s dodávkami plynu z Kataru do EU. Krize by mohla nastat teprve ve chvíli, kdy by se omezily dodávky plynu, které jsou zajištěné. „Krátkodobě třeba kvůli tornádům v USA nebo po cíleném útoku na infrastrukturu v Norsku,“ dodává.
Zimní sezona začala a plynové zásobníky jsou naplněné o dost méně než loni. Je to problém?
Naplněnost je pod dlouhodobými průměry, změnila se ale také struktura poptávky. Hlavně Nizozemsko a Německo mají nové LNG terminály, což jsou flexibilní kanály pro dodávky plynu. Aby byli připraveni, zprovoznili Němci v severoněmeckém Stade opět plovoucí LNG terminál, který předtím poslali pryč. Z pohledu Česka má Německo úzké hrdlo jinde, v kompresorové stanici Rheden (plynový uzel, kde se v západní Evropě sbíhá pět plynovodů – pozn. red.).
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