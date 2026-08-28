V Kolíně nad Rýnem tento týden proběhl největší herní veletrh na světě Gamescom. Letošní ročník byl rekordní, pořadatel poprvé kompletně vyprodal výstavní plochy a hlásí 1700 vystavovatelů proti loňským 1568. Nechybí ani český národní stánek, který poskytl prostor 17 studiům.

Místo zcela nových titulů ale zprávy z veletrhu ovládly dvě hry, které už mají miliony fanoušků. Největší rozruch vyvolal polský Wiedźmin, známější u nás jako Zaklínač a globálně jako Witcher.

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