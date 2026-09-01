Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi pěti až devíti procenty. Jednání budou pokračovat v září. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc.
Tabulkové platy už nebudou pod minimální mzdou, na růst příjmů se ale státní zaměstnanci stejně těšit nemohou
Ve veřejných a státních službách pracuje podle údajů ministerstva práce 857 000 lidí. Z nich 263 000 má letos platový tarif pod zaručeným platem či minimální mzdou. Bez přidání a úprav by příští rok pod zaručenou či minimální částku spadlo 468 000 zaměstnanců.
„Nad rámec financování platové reformy, bez které by v příštím roce přes půl milionu zaměstnanců státu bylo v platových tarifech pod úrovní zaručených platů, počítá návrh se zvyšováním platů výrazně nad míru inflace,“ uvedla Schillerová. „Zaměstnanci placení z rozpočtů si polepší – mluvím o ozbrojených složkách, pedagozích, nepedagozích či úřednících – v rozmezí mezi pěti až devíti procenty,“ dodala. Podle ní suma na platy je nejen na změnu tabulek a navýšení platů, ale i na přijetí nových vojáků, policistů či na školní psychology.
Kdo z vás to má? Přes sto tisíc bere jen šest procent zaměstnanců. Zjistěte, jakou máte šanci vy
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou stupnicí se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba. Odboráři i zaměstnavatelé opakovaně poukazovali na to, že velká část tarifů je pod minimální mzdou či zaručeným platem. Do nařízených nejnižších částek se musí výdělky doplácet, a to třeba z peněz na odměny či provoz.
Vláda v pondělí schválila to, že nejnižší tarif v tabulkách by měl od ledna začínat na minimální mzdě. Ta by měla příští rok vzrůst z 22 400 na 24 900 korun. Ani žádná další z tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. V příštím roce by bylo možné využít na dorovnání takzvané osobní ohodnocení bez souhlasu zaměstnance, tedy peníze na odměny. Rozdíl v platovém základu podle vzdělání, odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce by měl činit nejméně čtyři procenta. Tarif by se měl zvedat každých pět let.
Odbory se změnou tabulek souhlasí. Mají ale několik návrhů a doporučení. Chtějí vyjednávat i o přidání. Schillerová uvedla, že vláda bude o navýšení jednat v září.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit