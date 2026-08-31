Když letos v lednu nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolával tehdejšího generálního ředitele Lesů České republiky Dalibora Šafaříka, mohlo to působit, že manažer v čele největšího lesního podniku v zemi neodvedl dobrou práci. Ministr mu vyčítal hlavně zvýšení cen dřeva a malou podporu jeho využití jako klíčové suroviny. Podle odměn, které ale za poslední dva roky dostal, se však nezdá, že by byl neúspěšným ředitelem.
Co se dočtete dál
- Odvolaný generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík sklízel od ministra zemědělství Martina Šebestyána kritiku, přitom mu schválil vysoké, milionové, odměny.
- Jak to ministerstvo zemědělství vysvětluje.
- A co na to říká Šafařík a experti.