Ještě před čtyřmi lety patřil čínský internetový prodejce levné módy Shein k nejhodnotnějším soukromým firmám světa. Pandemie vystřelila online nákupy vzhůru, sociální sítě zaplavila videa žen rozbalujících balíky levného oblečení a investoři tehdy čínského prodejce oceňovali téměř na sto miliard dolarů. Teď vstupuje Shein na burzu v Hongkongu. Než se tam ale dostal, ztroskotaly jeho plány v New Yorku i Londýně a změnila se pravidla, která mu pomohla vyrůst v globálního obra levné módy. Do hry navíc vstoupili noví soupeři, kteří začali Shein porážet jeho vlastními zbraněmi.
Co se dočtete dál
- Proč Shein neuspěl s burzou v New Yorku ani Londýně.
- Co připravilo čínského prodejce o klíčovou výhodu.
- Jak mu Temu a Amazon začaly komplikovat byznys.