Po dvouměsíčním fungování se ukazuje, že zavedení tříeurového cla na zboží z malých balíčků mělo na nákupy Čechů na čínských tržištích obrovský dopad. Data o e-commerce platbách mluví o propadech tržeb u největších hráčů Temu, Shein a AliExpress řádově o polovinu, celní statistiky pak svědčí o meziročním propadu počtu zásilek dokonce o devadesát procent.
Zásilky z čínských e-shopů by se přitom ještě letos mohly dál prodražit – EU totiž chystá takzvaný manipulační poplatek. Podle expertů to ovlivní i cenu reklamy.
Co se dočtete dál
- Jak clo na malé zásilky dopadlo na zájem o zboží z čínských digitálních tržišť.
- Co dalšího ve snaze regulovat zboží z Číny chystá EU.
- Jaká pravidla čínské e-shopy nedodržují.