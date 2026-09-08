Po dvouměsíčním fungování se ukazuje, že zavedení tříeurového cla na zboží z malých balíčků mělo na nákupy Čechů na čínských tržištích obrovský dopad. Data o e-commerce platbách mluví o propadech tržeb u největších hráčů Temu, Shein a AliExpress řádově o polovinu, celní statistiky pak svědčí o meziročním propadu počtu zásilek dokonce o devadesát procent.

Zásilky z čínských e-shopů by se přitom ještě letos mohly dál prodražit – EU totiž chystá takzvaný manipulační poplatek. Podle expertů to ovlivní i cenu reklamy. 

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Co se dočtete dál

  • Jak clo na malé zásilky dopadlo na zájem o zboží z čínských digitálních tržišť.
  • Co dalšího ve snaze regulovat zboží z Číny chystá EU.
  • Jaká pravidla čínské e-shopy nedodržují.

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