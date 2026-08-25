V portfoliu pražské investiční skupiny Pale Fire Capital se objevil nový titul. Investiční tým vedený spoluzakladatelem Janem Bartou dlouhodobě sází především na americké a západoevropské firmy.
Prim hrají především těžaři zlata jako B2Gold, technologické a internetové společnosti typu Ziff Davis a Coursera či čistě oportunistické příležitosti typu pěstitele banánů Dole. Samostatným příběhem je i nadnárodní slevový a zážitkový portál Groupon, který lidé z Pale Fire Capital i manažersky řídí. Teď si ovšem skupina vytipovala za investiční cíl obří společnost z Číny, konkrétně jednu z největších technologických a e-commerce společností na světě.
Co se dočtete dál
- Do jaké čínské společnosti Pale Fire Capital investoval.
- Jaké další velké sázky na americké burze udělal.
- Jaké důvody za čínským nákupem stojí.
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