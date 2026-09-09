Stále více lidí se s AI radí o nákupech oblečení, výběru restaurace nebo dovolené. Vedle toho se začíná rozvíjet také takzvané autonomní nakupování za pomoci AI asistentů. V pilotních projektech v USA i Evropě se testuje schopnost AI agentů nakupovat za lidi zcela samostatně. Tomuto trendu se však musí přizpůsobit platební infrastruktura a především e-shopy – tradiční uživatelské rozhraní totiž bude postupně ztrácet na významu.
Počínající revoluci v e-commerce se věnovalo nejnovější fórum Hospodářských novin. Mluvilo se na něm také o takzvané tokenomice nebo o odporu vůči AI ve firmách, který přichází z nejméně očekávaných míst.
„Zatím si nedovedu představit, že bych AI svěřil peníze na nákupy,“ uvedl generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek, který vystoupil na úvod podvečerní akce. Dále se ale věnoval především tomu, co o boomu AI říkají některá bankovní data. V této souvislosti zmínil tzv. tokenizační ekonomiku – poskytovatelé AI se totiž snaží vytvořit na svých produktech závislost a následně je výrazně zpoplatnit. ČSOB například zaznamenala meziroční nárůst nákladů na tokeny, které umělá inteligence spotřebovává, o 1000 procent. „Je to i tím, že AI více používáme,“ uvedl Blažek. „Není to ale nic specifického pro ČSOB, jde o novou dimenzi nákladů,“ popsal s tím, že procesy bude nutné více optimalizovat.
Autonomní nakupování
Umělá inteligence se stále více prosazuje například jako partner při nakupování. Zdaleka již nefunguje jen jako poradce. AI agent se začíná stávat přímým zprostředkovatelem mezi zákazníkem a e-shopem. Právě nástup autonomního nakupování byl tématem druhého diskusního bloku, ve kterém vystoupili ředitel digitálních plateb společnosti Mastercard Luděk Slouka, partner v Boston Consulting Group David Antoš a ředitel společnosti Košík.cz Ivan Utěšil.
Platební společnost Mastercard začala ve spolupráci s bankami testovat koncept Agent Pay. Jde o novou infrastrukturu, která má agentům umožnit provádět nákupy samostatně a bance zároveň dovolí takovou transakci jasně identifikovat. „Důvěra je v tomto případě klíčová a na té se v současnosti pracuje nejvíce. Pro běžného spotřebitele to není viditelné, ale snažíme se pracovat na tom, aby bylo jasné, že jde o nákup provedený AI agentem, a aby byl zajištěn souhlas držitele bankovní karty. To jsou nové indikátory, které do procesu vkládáme, a učíme banky, jak je rozpoznat a vyhodnotit z pohledu rizikovosti,“ vysvětlil Luděk Slouka z Mastercardu.
Podle Slouky přináší AI proměnu dosavadního paradigmatu e-commerce. Data společnosti Adobe Analytics ukazují, že návštěvnost e-shopů z AI zdrojů vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 393 procent. Samotné autonomní nakupování je však teprve na začátku. Z průzkumů podle Davida Antoše z Boston Consulting Group vyplývá, že AI agentovi by své peníze v současnosti svěřilo a nechalo za sebe nakoupit jen přibližně 10 procent lidí. Kolem 30 procent respondentů souhlasí s tím, aby agent produkt vybral, platbu ale chtějí provést sami. „Zákaznická zkušenost ještě chybí a stále existuje dost překážek, které mohou tento proces lidem znepříjemňovat. Zatím je snazší udělat nákup klasickou cestou. Chybí tam přidaná hodnota, jaká je ve fázi vyhledávání,“ uvádí David Antoš.
To potvrzuje i ředitel Košíku Ivan Utěšil. Online služba zaměřená na doručování potravin má sice veřejně přístupné rozhraní přes MCP (Model Context Protocol) pro vývojáře i vlastní aplikaci v marketplace OpenAI, reálné autonomní objednávky přes agenty se však zatím pohybují v nízkých jednotkách denně. Lidé technologii spíše testují a nákupní košík si jdou nakonec raději zkontrolovat a zaplatit sami na web. Košík proto podle Utěšila v současnosti pracuje na vylepšení stávající infrastruktury. Kompletně přepsal a převzal do vlastní správy dříve outsourcovaný katalog produktů, aby získal kvalitní API rozhraní pro AI agenty. „Místo toho, abychom se soustředili výhradně na budoucnost agentního nakupování, zaměřujeme se na nastavení dobrého technologického podvozku a snažíme se firmu přenastavit tak, abychom byli schopni rychle reagovat na změny,“ uvedl Utěšil.
Technologická revoluce
Ve třetím panelu diskutovali bývalý místopředseda boardu společnosti Alza Tomáš Havryluk, který v současnosti rozvíjí svůj start-up Medevio, a legenda české e-commerce scény Jitka Dvořáková, jež dříve působila jako šéfka e-shopu CZC.
Tomáš Havryluk poukázal na to, že nástup AI je srovnatelný se zavedením internetu. Paradoxně však většímu zavádění umělé inteligence mohou bránit seniorní vývojáři, kteří se obávají ztráty vlastní relevance. Jitka Dvořáková varovala před tím, že se IT oddělení mnohdy pokoušejí řídit firmy přes technologie bez ohledu na reálný obchodní dopad. Diskutující také zdůraznili, že technologicky AI procesy demokratizuje – naprogramovat a spustit e-shop bude moci kdokoli. Ekonomicky však nejspíš zvítězí konsolidační síla velkých platforem a tržišť. Do budoucna navíc nemusí být rozhodující ani samotná značka; její význam bude podle Havryluka s rostoucí racionalitou nákupních agentů klesat.
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