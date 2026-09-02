Po minulém týdnu, ve kterém šéf Volkswagenu Oliver Blume objížděl německé továrny a hledal podporu pro plánované rozsáhlé škrty, přichází pro něj další klíčové období. Na konci tohoto týdne zasedne dozorčí rada a měla by rozseknout, kterou cestou úspor se největší evropská automobilová skupina vydá. Možnosti jsou hned tři, Blumeho pozice slábne a dochází k překvapivým obratům. Mocenský boj ve VW je v plném proudu: akcionáři, představenstvo ani zástupci odborů rozhodně nejsou jednotní.

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Co se dočtete dál

  • Jak je moc ve VW rozložená.
  • Jaká je pozice šéfa Olivera Blumeho.
  • Co se bude dít dál.

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