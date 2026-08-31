Lze to označit jako „hořký týden pravdy“. Šéf Volkswagenu Oliver Blume jezdí po německých továrnách koncernu a hledá podporu pro přestavbu firmy, označovanou za největší zlom v její historii. Zlepšit kondici společnosti má hlavně propouštění a uzavírání některých drahých a neefektivních fabrik v domácím Německu. Odbory i politici dotčených spolkových zemí ale zatím říkají ne.
Efektivnější výroba vs. odbory a politici. Šéf Volkswagenu marně hledá podporu pro propouštění a zavírání továren
Podle šéfa Volkswagenu jsou náklady na výrobu v koncernu o 20 až 30 procent vyšší než u srovnatelných výrobců. Přesvědčuje proto odboráře i politiky o nutnosti razantních změn. Zatím marně.
Chcete v Google upřednostnit články Hospodářských novin? Sledovat Upřednostnit
Zbývá vám ještě 90 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Související články
Grafika uvnitř
V německých továrnách Volkswagenu začíná jít do tuhého. Výhledově jim hrozí ztráta několika desítek tisíc pracovních míst a osud čtyř důležitých...
27. 8. 2026 ▪ 5 min. čtení
Byznys podle M. Mikulky
Dvě dobré zprávy z Německa. Tamní průmysl na tom není tak zle, jak se zdá při pohledu na automobilky
V týdnu se v Česku ohledně německé ekonomiky nejvíc mluvilo o dvou tématech – cestě šéfa koncernu Volkswagen Olivera Blumeho po německých...
31. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
Téma: automobilový průmysl
Dvě dobré zprávy z Německa. Tamní průmysl na tom není tak zle, jak se zdá při pohledu na automobilky
V týdnu se v Česku ohledně německé ekonomiky nejvíc mluvilo o dvou tématech – cestě šéfa koncernu Volkswagen Olivera Blumeho po německých továrnách, ve kterých chystá razantní škrty a propouštění. A pak o volbách v nejchudším německém regionu...
Byznys podle M. Mikulky
31. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
Komentář
Chce-li většina českého dodavatelského automotive přežít, musí přestat být automotive
27. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
Grafika uvnitř
Až 115 tisíc zrušených pozic a konec čtyř fabrik. Blume poprvé natvrdo pojmenoval oběti největšího řezu v historii VW
27. 8. 2026 ▪ 5 min. čtení
Analýza
Jako nekompetentní mafie. Kanada se tvrdě postavila Trumpovým požadavkům. Má ale proti němu nějaké karty?
26. 8. 2026 ▪ 4 min. čtení
Téma: automobilový průmysl
Dvě dobré zprávy z Německa. Tamní průmysl na tom není tak zle, jak se zdá při pohledu na automobilky
V týdnu se v Česku ohledně německé ekonomiky nejvíc mluvilo o dvou tématech – cestě šéfa koncernu Volkswagen Olivera Blumeho po německých továrnách, ve kterých chystá razantní škrty a propouštění. A pak o volbách v nejchudším německém regionu...
Byznys podle M. Mikulky
31. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
Komentář
Chce-li většina českého dodavatelského automotive přežít, musí přestat být automotive
27. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
Grafika uvnitř
Až 115 tisíc zrušených pozic a konec čtyř fabrik. Blume poprvé natvrdo pojmenoval oběti největšího řezu v historii VW
27. 8. 2026 ▪ 5 min. čtení
Analýza
Jako nekompetentní mafie. Kanada se tvrdě postavila Trumpovým požadavkům. Má ale proti němu nějaké karty?
26. 8. 2026 ▪ 4 min. čtení
Vybíráme z HN
Kuriózní minela na české železnici. Rychlík odbočil na jinou trať, elektrická lokomotiva jela kilometry bez troleje
Česká železnice zažila v neděli večer mimořádně kuriózní situaci a zároveň blamáž. Na jižní Moravě vyjel rychlík s cestujícími na úplně jinou...
25. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení
Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie
Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Proti...
31. 8. 2026 ▪ 2 min. čtení
Nepředvídatelná Amerika? Centrální bankéři zkouší napravit, co Trump a jeho lidé nadrobili
Od roku 1982 mají centrální bankéři jednoznačný vrchol sezony v Jackson Hole. Šéf Fedu a jeho kolegové z celého světa v horském resortu ležícím...
31. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení
Ranní brífink
AfD poprvé v historii sahá po moci, může vládnout v části Německa kousek od českých hranic. Je to důvod k obavám?
V neděli 6. září získá Alternativa pro Německo dost možná absolutní většinu ve volbách v jedné z německých spolkových zemí. Co je AfD za stranu?...
28. 8. 2026 ▪ 07:47 min.