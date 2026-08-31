Lze to označit jako „hořký týden pravdy“. Šéf Volkswagenu Oliver Blume jezdí po německých továrnách koncernu a hledá podporu pro přestavbu firmy, označovanou za největší zlom v její historii. Zlepšit kondici společnosti má hlavně propouštění a uzavírání některých drahých a neefektivních fabrik v domácím Německu. Odbory i politici dotčených spolkových zemí ale zatím říkají ne.

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