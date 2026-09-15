Ve žďárské továrně dodavatele pro automobilky Cooper Standard se mají během několika příštích let objevit výrobní linky, které dnes fungují v zahraničí. Podle vedení firmy tyto přesuny souvisejí s přechodem stále větší části produkce na elektromobilitu. V ní se výroba soustředí na chladící vedení namísto toho palivového, které je potřeba u spalovacích motorů.
Za žďárským růstem stojí mimo jiné zakázky spojené s novou generací elektromobilů BMW a Jaguar Land Rover. V rámci globální skupiny jsou české závody podle Cooper Standardu nejrychleji rostoucími provozy v divizi Fluid Handling Systems.
Co se dočtete dál
- Co se ve žďárském závodu s rozšířením výroby změní.
- Jaký dopad bude mít nová výroba na životní prostředí.
- Co se ze Žďáru přesune do Bystřice.