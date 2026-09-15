Ve žďárské továrně dodavatele pro automobilky Cooper Standard se mají během několika příštích let objevit výrobní linky, které dnes fungují v zahraničí. Podle vedení firmy tyto přesuny souvisejí s přechodem stále větší části produkce na elektromobilitu. V ní se výroba soustředí na chladící vedení namísto toho palivového, které je potřeba u spalovacích motorů.

Za žďárským růstem stojí mimo jiné zakázky spojené s novou generací elektromobilů BMW a Jaguar Land Rover. V rámci globální skupiny jsou české závody podle Cooper Standardu nejrychleji rostoucími provozy v divizi Fluid Handling Systems.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co se ve žďárském závodu s rozšířením výroby změní.
  • Jaký dopad bude mít nová výroba na životní prostředí.
  • Co se ze Žďáru přesune do Bystřice.