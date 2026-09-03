Známá Bílinská kyselka a další značky minerálních vod Rudolfův pramen, Excelsior a Zaječickou hořkou ze skupiny BHMW tento týden oficiálně změnily vlastníka. Z konkurzu je za 440,5 milionu korun vykoupila Kofola společně s investiční a poradenskou skupinou z jižních Čech Invest Gate. Ta v minulosti prodávala dluhopisy nápojářské skupiny, avšak později v rámci insolvence šla ostře proti dlužníkovi a celé řízení ovládla. Její šéf a spolumajitel Kristian Bašta popisuje proč, jaké plány s podílem v minerálkách má a co to znamená pro jeho investory.
Co se dočtete dál
- Kdo je Kristian Bašta a skupina Invest Gate.
- Jakou roli měl v případě krachu nápojářské skupiny BHMW.
- Jaké plány má s Bílinskou kyselkou.