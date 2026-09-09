Příprava zahrady na zimu by neměla znamenat dokonalý úklid. Všechno spadané listí by nemělo skončit v popelnici na bioodpad a každá suchá větev ve sběrném dvoře. Ve chvíli, kdy ze zahrady vše odstraníte a shrabete veškeré listí, připravíte ji o přirozenou ochranu. Zbytky rostlin přitom pomáhají tlumit výkyvy teplot, zadržovat vláhu a poskytovat potravu i úkryt užitečným organismům.
Na zahradu byste měli pohlížet jako na živý organismus, který funguje i v zimě. Zdravá zahrada totiž není jen soubor rostlin – tvoří ji kvalitní půda, ptáci, opylovači, půdní mikroorganismy i drobní živočichové, kteří společně udržují přirozenou rovnováhu.
Pokud máte na zahradě prostor, je proto vhodné ponechat část listí pod stromy nebo vytvořit v odlehlejším koutě hromádku listí a větví. „Přezimují v ní ježci, střevlíci, pavouci, ještěrky i mnoho dalších užitečných organismů. Odumírající dřevo je zároveň prostředím pro řadu druhů hmyzu a hub, které se podílejí na přirozeném koloběhu živin,“ vysvětluje Petr Jůza, vedoucí Výukových skleníků a Libosadu České zemědělské univerzity v Praze.
Zahrada nemusí být přes zimu dokonale uklizená, aby byla krásná. „Naopak. Jinovatka na suchých květenstvích, siluety okrasných trav nebo ptáci hledající semena mezi trvalkami patří k nejhezčím obrazům zimní zahrady,“ říká odborník, podle kterého moderní zahradničení není o tom, přírodu uklidit a ovládnout, ale více jí porozumět. Proto na podzim nepřemýšlejte jen nad tím, co na zahradě končí. Přemýšlejte hlavně nad tím, co chcete, aby na ní rozkvetlo příští rok, protože právě podzim je obdobím, kdy se velmi často zakládá krása celé následující sezony.
Nevrhejte se na všechno o jednom víkendu, chce to čas
Příprava zahrady na zimu přitom neznamená udělat vše jeden říjnový víkend, ale probíhá postupně od konce léta do prvních větších mrazů. „Rostliny potřebují čas přirozeně ukončit vegetaci, vyzrát a stáhnout zásobní látky do kořenů, oddenků nebo dřevnatých částí,“ vysvětluje Jůza.
Základem je odstranit nemocné nebo silně napadené části rostlin, záhony odplevelit, doplnit kompost nebo jinou organickou hmotu a podle potřeby zamulčovat. Pokud je podzim suchý, je důležitá i zálivka – hlavně u nově vysazených stromů, keřů, trvalek, stálezelených dřevin a jehličnanů. „Často se myslí na mráz, ale řada rostlin vstupuje do zimy oslabená spíše nedostatkem vody,“ zdůrazňuje expert.
Petr Jůza zároveň radí už na podzim promyslet střídání plodin pro příští sezonu, aby se půda jednostranně nevyčerpávala a nehromadili se v ní choroby a škůdci vázaní na jednu skupinu rostlin.
Ideální období na výsadbu a seříznutí živého plotu
Podzim je tradičně považován za jedno z nejlepších období pro výsadbu, a to hned z několika důvodů. Půda je po létě ještě teplá, nastupující podzim ji již díky dešťům dostatečně zalil a rostliny už většinu energie nevěnují růstu nadzemní části, ale tvorbě kořenů. Díky tomu na jaře startují s náskokem. „Je ale dobré říci, že dnes už nejsme odkázáni pouze na podzimní termín výsadby. Většina okrasných dřevin, trvalek nebo jehličnanů se prodává jako kontejnerované rostliny s dobře prokořeněným balem. Ty lze při správné péči a dostatečné zálivce vysazovat prakticky po celé vegetační období, od jara až do podzimu,“ říká Petr Jůza.
Sychravější část roku ale každopádně nabízí možnosti, které během roku nemáme v takové šíři. Začíná období prostokořenných ovocných stromků, keřů a růží. Je také ideálním obdobím pro zakládání nových nebo obnovu starších trvalkových záhonů, protože rostliny mají čas zakořenit ještě před zimou. Přelom září a října je také ideální pro výsadbu jarních cibulovin – tulipánů, narcisů, krokusů, hyacintů nebo okrasných česneků.
„Dříve bylo běžné většinu trvalek na podzim seříznout až u země. Dnes víme, že u mnoha druhů je výhodnější ponechat je přes zimu stát a hlavní řez provést až na konci zimy nebo brzy na jaře,“ říká odborník.
„Samostatnou kapitolou jsou okrasné trávy. Vyšší druhy, například ozdobnice, prosa nebo třtiny, je vhodné před zimou volně svázat. Trsy se pod tíhou mokrého sněhu nerozklesnou a do středu rostlin nezatéká voda. Stříhání je lepší nechat až na předjaří, protože suché listy chrání vegetační vrchol rostliny a u některých druhů jejich předčasné odstranění zvyšuje riziko poškození nebo zahnívání,“ radí Petr Jůza.
Konec října je také ideální čas na ostříhání živého plotu, a tím vytvoření silné struktury pro další sezonu. Správně ošetřený plot zimu přečká bez poškození. Podzimní řez dělejte ideálně za teplejšího a slunečného dne, aby se rány rychleji zahojily. Vyhněte se hlubokému řezu, který by mohl rostlinu poškodit mrazem. V horní části ho sestříhávejte vždy o něco více než v dolní nebo alespoň do roviny, jinak začne odspodu prosychat.
Plot důkladně zalijte a přihnojte podzimním hnojivem. Pokud plot zatím ještě nemáte, podzim je ideálním obdobím k jeho výsadbě. Při dostatečné péči bude hustý a dostatečně vysoký během dvou až čtyř let.
Vyvarujte se častých chyb
Kromě dokonale uklizené zahrady bez listí a dalších rostlinných zbytků je další častou chybou příliš radikální řez. Pokud některé rostliny seříznete v době, kdy ještě aktivně vegetují, mohou znovu obrůstat. „Mladé výhony už ale nestihnou vyzrát a první mrazy je poškodí. U řady trvalek i okrasných trav je proto bezpečnější počkat s hlavním řezem až na předjaří,“ zdůrazňuje Petr Jůza.
Velmi podceňovaná je podle něj také podzimní zálivka. Přitom strom nebo keř, který vstupuje do zimy ve stresu ze sucha, bývá na jaře poškozený více než dobře zavlažená rostlina. „Některé chyby se projeví hned následující jaro, například namrznutím nebo uhynutím rostlin. Jiné se vracejí pomaleji. Opakované ochuzování půdy o organickou hmotu a odvážení veškerého listí postupně snižuje úrodnost půdy i biologickou rozmanitost zahrady,“ vysvětluje expert.
Anglické trávníky sekejte až do listopadu
Podzimní péče rozhoduje také o tom, jak dobře nebo špatně bude vypadat trávník na jaře. Jestli bude řídký a plný plísní, nebo bude hustý a zelený. Péče o anglický trávník nekončí s první chladnou nocí. Než se půda ochladí natolik, aby tráva přestala výrazně růst, obvykle trvá až do půlky listopadu. Trávníky proto sekejte až do listopadu, ale už od půlky října prodlužujte frekvenci. „Seká se, dokud tráva lítá do koše,“ říká trávníkář Tomáš Šena, expert na anglické trávníky.
Mnoho lidí podle něj zazimovává trávník už v září. Je to ale chyba, protože v tomto období trávy ještě intenzivně odnožují, tedy regenerují a mají tendenci výrazně růst a houstnout. „Proto se na září koncentrují velké regenerace spojené s aerifikací (mechanické provzdušnění trávníku – pozn. red.) a pískováním, které pomohou trávník opravit po létě nebo napravit chyby při nevhodném založení trávníku,“ říká Tomáš Šena.
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V září a na začátku října se podle něj dělají velké regenerace – hnojení dusíkatým hnojivem a plošné přesevy trávníku. Zhruba od 10. října se ubírá sekání, odklízí se spadané listí, dělají se preventivní a posilující postřiky před zimou. Od druhé půlky října se aplikuje podzimní hnojivo. V listopadu se občas poseče, uklízí se listí. „Pokud je prosinec teplý a tráva povyrostla, opět se může jednou posekat a aplikovat podzimní hnojivo,“ říká expert na anglické trávníky, který radí dívat se na ně jako na domácího mazlíčka. „Pokud nedostane nažrat, postupně se u něj projeví problémy a jejich náprava je ve finále dražší než to samotné krmení. Kdo by chtěl svého psa nebo kočku trápit hlady? To platí i pro všechny rostliny včetně trav. Ale pozor, i překrmováním způsobíte problémy, a to i trávníku. Takže všeho s mírou,“ zdůrazňuje.
Správnou péči si zaslouží i nářadí a zahradní vybavení, jinak vás na jaře mohou nemile překvapit rezavé hrábě, tupé nůžky a prohnuté židle. Ze všeho nářadí odstraňte hlínu a kovové části lehce naolejujte. Dřevěná topůrka můžete ošetřit lněným olejem, který je ochrání před popraskáním. Konve, hadice, sekačky uskladněte na suchém místě, na kterém nehrozí, že je poškodí mráz.
Zahradní nábytek nestačí jen odnést do kolny. Než ho uložíte k zimnímu odpočinku a vystavíte ho zimní zatěžkávací zkoušce, dokonale ho očistěte a nechte dobře vyschnout. Následně zkontrolujte všechny jeho části a ještě před uskladněním opravte praskliny a odlupující se barvu. Pozor také, abyste plastový nábytek nezatížili těžkými věcmi, které by mohly materiál ohnout, a těžko by se vracel do původního stavu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
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