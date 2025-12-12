Pomáhá nadšeným zahradníkům transformovat jejich pozemky z vyprahlých pouští na jedlé rajské zahrady a oázy plné života. „Zahradníky vzdělávám, vedu online kurzy, konzultuji návrhy jejich zahrad a zahrady navrhuji,“ říká Kateřina Špačková.
Konkrétně jde o permakulturní design zaměřený jak na menší užitkové zahrady, tak na větší pozemky zhruba do pěti hektarů. Hlavním cílem je udržitelné a ekologické pěstování zdravých potravin, regenerace půdy a ekosystému pozemku, šetrné hospodaření s vodou.
Udržitelnost a rozvoj firmy se dnes nedají zcela oddělit
Cílem je vytvořit přírodní ekosystém, který by byl zároveň moderní, užitečnou a nízkoúdržbovou jedlou zahradou. Jde jí především o maximálně jedlé, produktivní a zároveň i krásné zahrady, které mají prvky zahradní architektury. K ekologické rovnováze přispívá také pěstováním rostlin, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám a odolné proti chorobám a škůdcům.
Místo toho, aby zahrady byly neustále udržovány prací a chemikáliemi, permakulturní design využívá sílu přírodních cyklů a přirozené interakce mezi rostlinami a půdou.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist