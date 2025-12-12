Pomáhá nadšeným zahradníkům transformovat jejich pozemky z vyprahlých pouští na jedlé rajské zahrady a oázy plné života. „Zahradníky vzdělávám, vedu online kurzy, konzultuji návrhy jejich zahrad a zahrady navrhuji,“ říká Kateřina Špačková.

Konkrétně jde o permakulturní design zaměřený jak na menší užitkové zahrady, tak na větší pozemky zhruba do pěti hektarů. Hlavním cílem je udržitelné a ekologické pěstování zdravých potravin, regenerace půdy a ekosystému pozemku, šetrné hospodaření s vodou.

Cílem je vytvořit přírodní ekosystém, který by byl zároveň moderní, užitečnou a nízkoúdržbovou jedlou zahradou. Jde jí především o maximálně jedlé, produktivní a zároveň i krásné zahrady, které mají prvky zahradní architektury. K ekologické rovnováze přispívá také pěstováním rostlin, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám a odolné proti chorobám a škůdcům.

Místo toho, aby zahrady byly neustále udržovány prací a chemikáliemi, permakulturní design využívá sílu přírodních cyklů a přirozené interakce mezi rostlinami a půdou.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

