Pro nigerskou juntu generála a prezidenta Abdourahamaneho Tchianiho, jež v roce 2023 svrhla na Francii orientovanou civilní vládu, je uran strategickou komoditou. To platí i po nedávném pokusu menší části nespokojených vojáků o puč. Důležitým místem bojů se stala základna poblíž letiště hlavního města Niamey, kde junta už několik měsíců skladuje zhruba tisíc tun uranu. Ten předtím zabavila francouzské firmě Orano, po řadu desetiletí hlavnímu hráči v těžbě uranu v Nigeru.
Vzpouru mladých nespojených příslušníků speciálních sil Tchiani potlačil s pomocí ruských žoldnéřů umístěných od roku 2024 na zmíněné základně. Uran sice nebyl důvodem rebelie, ale opět přitáhl pozornost k této surovině klíčové pro výrobu jaderného paliva. Niger je díky ní na geopolitické mapě, avšak nepřináší mu moc peněz.
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