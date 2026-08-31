Kolonialisté, nebo jen oddaní přátelé? Ruští ozbrojenci nasazení v africkém Nigeru každopádně sehráli o víkendu zásadní roli v potlačení vzpoury proti vládnoucí juntě. Niger patří k těm zemím kontinentu, které se orientují na Moskvu poté, co zpřetrhaly bezpečnostní vazby se západními státy. A Kreml si své africké impérium žárlivě střeží.

Nigerské hlavní město Niamey probudily kolem půlnoci z pátku na sobotu (29. srpna) exploze. Vzbouření vojáci nespokojení s režimem, v jehož čele stojí generál Abdourahamane Tchiani, obsadili letiště, kde nakrátko zajali ruskou obsluhu jako rukojmí. Zaútočili i na prezidentský palác a přerušili vysílání televize. Pokusili se také vstoupit do hotelu Bravia, kde v tu dobu pobývali zaměstnanci ruského velvyslanectví, dovnitř se ale nedostali. Zpravodajské agentury zhruba po 24 hodinách oznámily neúspěch převratu.

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