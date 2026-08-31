Kolonialisté, nebo jen oddaní přátelé? Ruští ozbrojenci nasazení v africkém Nigeru každopádně sehráli o víkendu zásadní roli v potlačení vzpoury proti vládnoucí juntě. Niger patří k těm zemím kontinentu, které se orientují na Moskvu poté, co zpřetrhaly bezpečnostní vazby se západními státy. A Kreml si své africké impérium žárlivě střeží.
Niger's military government has contained an attempted mutiny in Niamey, with Russia's Africa Corps providing ground and air support, exposing tensions within the army and Russia's deepening role in the Sahel.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 31, 2026
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Nigerské hlavní město Niamey probudily kolem půlnoci z pátku na sobotu (29. srpna) exploze. Vzbouření vojáci nespokojení s režimem, v jehož čele stojí generál Abdourahamane Tchiani, obsadili letiště, kde nakrátko zajali ruskou obsluhu jako rukojmí. Zaútočili i na prezidentský palác a přerušili vysílání televize. Pokusili se také vstoupit do hotelu Bravia, kde v tu dobu pobývali zaměstnanci ruského velvyslanectví, dovnitř se ale nedostali. Zpravodajské agentury zhruba po 24 hodinách oznámily neúspěch převratu.
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