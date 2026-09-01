Nejbohatší člověk Afriky Aliko Dangote před dvěma lety spustil v Nigérii velkou rafinerii, která výrazně změnila poměry na západoafrickém trhu. Nyní hodlá stejnou věc udělat na východě kontinentu, kde je díky Indickému oceánu blíže k Blízkému východu a Asii. Místem, jež si nigerijský miliardář v červenci zvolil pro další velkou rafinerii o kapacitě 700 tisíc barelů denně, je keňský přístav na ostrově Lamu. Pro srovnání největší česká rafinerie v Litvínově má kapacitu 110 tisíc barelů denně.
Investice za zhruba 17 miliard dolarů (asi 350 miliard korun) sice ještě nezačala, už má ale jeden negativní dopad. Podpořila pnutí mezi Keňou a sousední Tanzanií, která v srpnu přišla s konkurenčním projektem.
Aliko Dangote má podle časopisu Forbes majetek kolem 30 miliard dolarů.
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