Donald Trump opakovaně prokázal zvláštní schopnost: dokáže dobře identifikovat citlivý ekonomický problém, ale vyvodí z něj bizarní závěr. Velmi často se mu to stává v oblasti měnové politiky. Před patnáci lety, kdy byl ještě prostým realitním magnátem, kritizoval Fed za velmi nízké sazby a za to, že zaplavoval trh likviditou. To podle něj bylo absolutní šíleství, které zabíjí dolar. Když se stal prezidentem, soustavně tlačil na co nejnižší sazby ve stylu „Obama měl nulu, já ji chci také“ a přitom oprávněně vyjadřoval obavy ze vzniku bublin, k nimž extrémně nízké úrokové sazby přispívají.
V předloňské volební kampani útoky na Fed, kterému přitom šéfoval jeho nominant Jerome Powell, vyhrotil a po návratu do Bílého domu využil k tlaku na centrální banku i mocenské prostředky. Přitom její nezávislost teoreticky uznává. A nyní, když je v čele Fedu jím (dosud) vychvalovaný Kevin Warsh, přišel s naprosto absurdní vyhrůžkou:
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